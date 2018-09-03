Утечка информации о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R

В сеть просочилась информация о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R.

Он оснащен 30.3-мегапиксельной полнокадровой камерой, чем будет конкурировать с такими моделями как Nikon Z6 и Sony A7 III. Так же EOS R имеет горизонтальный поворотный сенсорный экран для видео-блогов в отличии от своих аналогов Nikon и Sony. Canon EOS R будет снимать в 4К разрешении но только на 30 fps, для съемки с большим fps придется переключать режим на 720р что будет давать до 120 fps. На данный момент цена пока остается неизвестной.