Утечка информации оперативной памяти Corsair Dominator Platinum RGB DDR5

В интернете просочилась утечка информации модулей памяти Dominator Platinum RGB от Corsair. Наряду с красивыми изображениями, теперь мы также знаем, что это будут модули с частотой 5200 МГц / МТ / с, с синхронизацией 38-38-38-84 и что при этих настройках им потребуется 1,25 В. Corsair сохранила свои светодиоды Capellix и поддержку iCue.

Также просочилась информация о трех наборах памяти DDR5 от Kingston, и похоже, что у компании будет как минимум три основных SKU. Мы смотрим на серию ValueRam со стандартной спецификацией JEDEC на 4800 МГц с задержкой CAS 40, Fury Beast с такими же тактовыми частотами, но с улучшенной задержкой CAS до 38 и, наконец, с более высокой тактовой частотой Fury Beast SKU с частотой 5200 МГц, что соответствует задержке CAS 40. Все три SKU будут поставляться в виде отдельных модулей по 16 ГБ или комплектов по 32 ГБ.