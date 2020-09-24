Ютуберы уже опробовали Xbox Series X

Западные ютуберы уже получили свои первые консоли Xbox Series X от компании Microsoft и активно работают над тем, чтобы создать ролики о данном продукте. Но в сети уже появились первые изображения реальной приставки, которые говорят о том, что дизайн у нее и правда интересный и не совсем обычный. Пока что говорить о характеристиках или других параметра устройства никто не может, ведь помимо фотографий никакой другой информации в сети нет. Но мы уверены, что совсем скоро появятся первые ролики с обзорами консоли, в которых можно будет увидеть мнение пользователей о том, что же на самом деле умеет приставка нового поколения. А пока что можно лишь посмотреть на то, как Xbox Series X выглядит в жизни, а не на рендерах, и оценить преимущества дизайна.

Комментарии и отзывы Xbox Series X
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