Увеличительная подставка NightWatch для Apple Watch

Владельцы Apple Watch, которые ищут удобный способ узнать время во время сна, могут быть заинтересованы в новой подставке для Apple Watch, которая включает в себя уникальный увеличительный дисплей и поддерживает новейшие устройства Apple Watch серии 7.

Огромный запатентованный сенсорный экран был разработан специально для ночного режима Apple Watch. Экран увеличивает Apple Watch и предоставляет большой сенсорный экран для нажатия на дисплей часов в ночное время. Зарядное устройство Apple Watch идеально подходит для NightWatch. Отсек для шнура позволяет расположить его слева и справа на рабочем столе или прикроватной тумбочке. После установки просто поместите часы в камеру, чтобы зарядить их, и циферблат мгновенно перейдет в режим NightStand, отображая полный циферблат. Тяжелая основа и красивый дизайн NightWatch созданы из цельного люцита, отполированного вручную до зеркального блеска.