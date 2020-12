В Age of Empires II: Definitive Edition добавят новое расширение Lords of the West

Разработчик игры Age of Empires II: Definitive Edition, студия Forgotten Empires объявила о выпуске нового расширения под названием "Lords of the West". "Lords of the West" добавляет две цивилизации, бургундцев и сицилийцев, каждая из которых имеет уникальные боевые единицы, технологии и бонусы. Кроме того, игрокам будут доступны три новые озвученные компании: "Эдвард Лонгшенкс", "Великие князья Запада" и "Отвиль". Также добавлены новые достижения, которые можно заработать на своей учетной записи Xbox или Steam. Расширение "Lords of the West" выйдет 26 января 2021 года за 10 долларов.