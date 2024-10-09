В BMW появится стриминг сериалов и фильмов

Сегодня появилась новость о том, что модели автомобильных компаний BMW и Mini с операционной системой BMW или Mini Operating System 9 получают доступ к стриминговому сервису Paramount+ в сочетании с пакетом BMW Digital Premium или Mini Connected Package соответственно. Стоит сразу отметить, что данный стриминговый сервис доступен только в Австрии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, США и Швейцарии, так что на территории других стран посмотреть сериалы не выйдет при всём желании (как минимум в автомобиле). При этом стриминговый сервис Paramount+ предлагает множество блокбастеров, новых оригинальных проектов и популярных шоу, так что для жителей регионов, которые поддерживают сервис, это действительно приличный бонус.

Естественно, смотреть фильмы и сериалы на платформе Paramount+ можно только в том случае, когда ваш BMW или Mini стоит на месте в режиме паркинга. Контент автоматически отключается по соображениям безопасности в том случае, когда машина снова начинает движение, даже если на пассажирском сиденье сидит человек, который хочет посмотреть сериалы в пути. Также, и это очень странно, необходимо будет отдельно оплачивать подписку на Paramount+, так как её стоимость не включена в пакеты BMW Digital Premium или Mini Connected Package. Это очень неприятный момент, потому что сами по себе пакеты стоят очень дорого и было бы неплохо включить стоимость подписки в них. Но если у вас уже есть подписка на этот сервис — стриминг на автомобиле станет приятным бонусом.