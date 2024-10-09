В BMW появится стриминг сериалов и фильмов

Естественно, смотреть фильмы и сериалы на платформе Paramount+ можно только в том случае, когда ваш BMW или Mini стоит на месте в режиме паркинга. Контент автоматически отключается по соображениям безопасности в том случае, когда машина снова начинает движение, даже если на пассажирском сиденье сидит человек, который хочет посмотреть сериалы в пути. Также, и это очень странно, необходимо будет отдельно оплачивать подписку на Paramount+, так как её стоимость не включена в пакеты BMW Digital Premium или Mini Connected Package. Это очень неприятный момент, потому что сами по себе пакеты стоят очень дорого и было бы неплохо включить стоимость подписки в них. Но если у вас уже есть подписка на этот сервис — стриминг на автомобиле станет приятным бонусом.