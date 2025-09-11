В Battlefield 6 добавят королевскую битву

Несколько часов назад команда разработчиков Battlefield 6 официально представила долгожданный режим королевской битвы, тестирование которого стартует уже на этой неделе через платформу Battlefield Labs. Целью является добавить в популярный жанр фирменные особенности серии — разрушаемое окружение, классы и масштабные сражения. Карта создана специально под королевскую битву и предлагает разнообразные тактические точки с уникальной планировкой и тематикой, каждая из которых открывает новые возможности для геймплея. Игроки смогут находить обычный транспорт на ранних стадиях матча и позже получать доступ к бронированной технике, что позволит быстрее перемещаться и создавать насыщенные боями сценарии с применением разных родов войск — именно то, чем славится Battlefield.

Разрушения станут ключевой частью — от пробивания проходов в стенах до полного обрушения зданий, чего почти нет в других играх жанра. В первых тестах режим рассчитан на сто игроков, разделённых на двадцать пять отрядов по четыре человека. Победителем станет последний выживший отряд. Для взаимодействия доступны текстовый чат, голосовая связь и система пингов. А вместо привычного «сжимающегося круга» в Battlefield введено кольцо огня, мгновенно уничтожающее всё на своём пути. Оно вынуждает игроков держаться внутри безопасной зоны и полностью исключает возможность манипулировать системой, как это бывает в других играх, где урон вне круга наносится постепенно.