В Battlefield 6 всё же появится королевская битва

По данным инсайда, в шутере Battlefield 6 уже на следующей неделе может внезапно выйти режим «королевской битвы». Согласно утечке, его релиз состоится одновременно с запуском первого сезона 28 октября 2025 года. Информатор утверждает, что новый режим, получивший кодовое название «Granite», будет официально представлен 27 октября в трейлере, а уже на следующий день станет доступен игрокам. Примечательно, что Electronic Arts и студии, работающие над Battlefield, пока никак не комментировали этот проект, и в официальном плане первого сезона о «королевской битве» нет ни слова. По словам инсайдера, причина в том, что EA не хочет отвлекать внимание от основного контента Battlefield 6 — классического многопользовательского режима.

Если это так, то, вероятнее всего, «королевская битва» выйдет как отдельная бесплатная игра, подобно Call of Duty: Warzone, тогда как основной Battlefield 6 останется платным. Также в обновлении, которое стартует 28 октября, появятся новые карты и режимы. Следующие порции контента запланированы на 18 ноября и 9 декабря. И, по мнению многих журналистов, новые карты выглядят впечатляюще, но представленные игровые режимы, включая постоянный, который выходит в октябре, и временный, запланированный на ноябрь, оказались скучными и не предлагают ничего по-настоящему свежего. Если же слух о выходе режима «Granite» подтвердится, это значительно усилит интерес к первому сезону Battlefield 6 и, вероятно, вернёт внимание игроков к проекту.