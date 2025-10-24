В Battlefield 6 всё же появится королевская битва

Если это так, то, вероятнее всего, «королевская битва» выйдет как отдельная бесплатная игра, подобно Call of Duty: Warzone, тогда как основной Battlefield 6 останется платным. Также в обновлении, которое стартует 28 октября, появятся новые карты и режимы. Следующие порции контента запланированы на 18 ноября и 9 декабря. И, по мнению многих журналистов, новые карты выглядят впечатляюще, но представленные игровые режимы, включая постоянный, который выходит в октябре, и временный, запланированный на ноябрь, оказались скучными и не предлагают ничего по-настоящему свежего. Если же слух о выходе режима «Granite» подтвердится, это значительно усилит интерес к первому сезону Battlefield 6 и, вероятно, вернёт внимание игроков к проекту.