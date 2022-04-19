В Battlegrounds Mobile India заблокировано более 40 тысяч учетных записей

Разработчик Battlegrounds Mobile India (BGMI) Krafton объявил, что с 11 по 17 апреля он навсегда заблокировал более 40 000 (41 898) учетных записей за мошенничество. Каждую неделю Krafton выдает постоянные баны игрокам, которые используют нелегальные программы, чтобы получить несправедливое преимущество в игре. Разработчик также недавно выпустил новый патч для игры Battle Royale, который был направлен на исправление нескольких проблем, влияющих на многопользовательский режим. Список имен заблокированных профилей компания выложила на официальном сайте игры.