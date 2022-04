В Battlegrounds Mobile India заблокировано более 40 тысяч учетных записей

Приложение GeForce NOW продолжает расширять спектр своих услуг. В последнее время сервис облачных игр каж…

Activision готовится к запуску четвертого сезона мобильной игры Call of Duty: Mobile. Судя по всему, в но…

Вчера Telltale Games представила The Wolf Among Us 2 в первом официальном трейлере игры. Продолжение игры…