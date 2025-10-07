В Call of Duty: Black Ops 7 очень активно банят читеров

Мультиплеерная бета-версия Call of Duty: Black Ops 7 официально стартовала в прошедшие выходные и с 5 октября стала доступна для всех желающих. Однако уже в первые часы после запуска, ещё на этапе раннего доступа, в сети начали появляться сообщения о множестве читеров, активно портящих игровой процесс. Когда тестирование перешло в открытую фазу, Activision опубликовала в социальных сетях подробное обращение к игрокам, в котором заявила, что выявляет девяносто семь процентов читеров в течение тридцати минут после их первого входа в систему.

«Мы ожидали появления читеров, — отметила команда Ricochet. — Но обновлённые системы фиксируют их быстрее, чем когда-либо, благодаря усиленным проверкам TPM 2.0 и автоматизированным алгоритмам, которые блокируют огромное количество попыток взлома. Тем, кому удалось проскочить, это не помогло — большинство даже не успело попасть в матч. Возможно, вы видели в сети ролики с читерами в Black Ops 7 Beta, но на большинство этих аккаунтов уже были наложены санкции до того, как видео попали в социальные сети. Мы наблюдаем за ситуацией в реальном времени, реагируем немедленно и учимся на каждом случае».

Команда подчеркнула, что это только начало — к релизу игры система защиты Ricochet Anti-Cheat будет работать на полную мощность, а её алгоритмы станут ещё надёжнее. Activision и Ricochet заявили, что не только ловят девяносто семь процентов нарушителей в течение получаса, но и что менее одного процента попыток читерства доходят до матча, а те, кто всё же попадают в игру, удаляются в течение нескольких минут.
