V-Color выпустила игровую память Manta XPrism RGB DDR5-6400

V-Color, ведущий поставщик памяти, объявил о выпуске игровой памяти Manta XPrism RGB DDR5 со скоростями от DDR5-5600 CL36-36-36-76 1,2 В до 6400 МГц CL32-39-39-102 1,4 В. Доступная в двухканальных комплектах по 32 ГБ (2x 16 ГБ) с тщательно отсортированными микросхемами Hynix для превосходной производительности разгона, Manta XPrism RGB DDR5 предназначена для новейших процессоров Intel Core 12-го поколения для настольных ПК и материнских плат с чипсетом Intel Z690 и поддерживает XMP 3.0 для легкого разгона.

Manta XPrism RGB поставляется в виде модулей емкостью 32 ГБ (2x16 ГБ) и обеспечивает высокоскоростную производительность в диапазоне от 5600 МГц до 6400 МГц. XPrism RGB поддерживает XMP 3.0 для оптимальных частот, просто применяя профили в BIOS. Кроме того, каждый цвет Manta XPrism RGB проходит запатентованный процесс автоматической сортировки v-color (Advanced OC Smart Sorting System).

В Manta XPrism RGB используются интегральные схемы Hynix, обеспечивающие превосходную производительность при разгоне, отличную стабильность и высокую устойчивость к большим нагрузкам. На частотах 5600 МГц при 1,2 В, 6000 МГц при 1,25 В, 6200 МГц при 1,3 В и 6400 МГц при 1,4 В серия Manta XPrism RGB отличается идеальным балансом частоты и мощности. Благодаря встроенному чипу PMIC и встроенным чипам ECC каждый Manta XPrism RGB работает на стабильных частотах.

Manta XPrism RGB может справиться с дополнительным нагревом памяти DDR5 с помощью специально разработанных теплоотводящих радиаторов, доступных в черном и белом цветах. Кроме того, каждый стик оснащен 16 адресуемыми светодиодами, встроенными за искусно вырезанным диффузором, которые обеспечивают плавные световые эффекты и максимальную яркость. Manta XPrism RGB совместим со всеми программами освещения материнских плат, что позволяет пользователям создавать единый вид всей системы.