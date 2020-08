В Dead By Daylight добавлена кроссплатформенная поддержка

Разработчики игры Dead By Daylight вводят кроссплатформенную поддержку мультиплеера и прогресса. Новое обновление выпущенное на этой неделе делает к этому первый шаг. Dead by Daylight официально получил кроссплатформенный мультиплеер для версий игры Steam, Microsoft Store, Nintendo Switch, Xbox One и PS4.

Также была добавлена новая функция единого списка друзей, это позволяет добавлять игроков с других платформ и продолжать присоединяться к играм с ними из самой игры, без использования Xbox Live, PSN или списка друзей Steam. Кроссплатформенный прогресс, который будет добавлен в сентябре позволит перенести достижения и персонажа на любую платформу в которой собираетесь играть.