В Epic Games Store бесплатно отдают просто шикарную игру

Каждый четверг бесплатные игры, предлагаемые в Epic Games Store, меняются, давая пользователям возможность получить новую пару игр без необходимости вкладывать деньги. Эта неделя кажется особенно важной для Epic Games Store, потому что в бесплатные игры этой недели включены очень известные релизы — если вы фанат Dark Souls и хотите развиваться дальше в направлении сложных игр, то эта неделя для вас. Всё дело в том, что на этой неделе Nioh: The Complete Edition можно получить бесплатно в Epic Games Store. Хотя это и не совсем похоже на Dark Souls, Team Ninja и Tecmo Koei явно черпали вдохновение из серии Souls при создании Nioh. Игры Nioh кажутся динамичными, но они могут быть такими же сложными, как и игры Souls.

Имейте в виду, что Nioh: The Complete Edition поставляется с расширением Dragon of the North, а также с кампаниями Defiant Honor и Bloodshed’s End. Nioh: Complete Edition обычно стоит 49,99 доллара (это его текущая цена в Steam), так что это довольно приятное предложение. Похоже, что первый Nioh стал бесплатным в Epic Games Store для продвижения Nioh 2 — The Complete Collection, ведь этот комплект также был запущен в Epic Games Store сегодня и сейчас продается по цене 39,99 долларов. И Nioh: The Complete Edition, и Sheltered бесплатны с сегодняшнего дня до 16 сентября 11:00. А когда наступит 11 утра 16-го числа, Nioh: The Complete Collection and Sheltered будет заменен на Speed ​​Brawl и Tharsis. Они, конечно, тоже неплохи, но заметно проигрывают в плане интересности.