В Epic Games Store появилась подборка ретро-игр вашего детства

Уровень бесплатного пользования поддерживается рекламой, но по-прежнему дает вам доступ ко всем играм, в то время как премиум-версия без рекламы стоит 10 долларов в месяц. Кроме того, одна из «бесплатных игр» на Epic Games Store на этой неделе — это приветственный набор для AntStream, который дает вам 1090 драгоценных камней, которые вы можете потратить на участие в турнирах, разблокировать новые внутриигровые испытания и сыграть в пошаговую игру PvP с другими игроками. К сожалению, платформа еще не поддерживает одновременную многопользовательскую онлайн-игру. Помните, что это облачная игровая платформа, поэтому необходимо надежное интернет-соединение. Если вас заинтриговал AntStream, но вы не можете справиться с суровым пользовательским интерфейсом Epic Games Store, вы также можете найти AntStream Arcade в Steam.