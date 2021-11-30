В Epic Games Store появилась подборка ретро-игр вашего детства

Магазин Epic Games Store становится чем-то вроде игровой метаплатформы для ПК, сделав доступными для загрузки из собственного магазина клиенты сторонних цифровых магазинов. Например, в этом году Itch.io появился в Epic Games Store, а теперь он также поддерживает облачную игровую платформу Antstream Arcade, которая позволяет вам бесплатно играть в более чем 1200 ретро-игр на вашем ПК. Antstream имеет огромную библиотеку игр, в основном ориентированную на игры 80-х и начала 90-х годов. И хотя многие придерживаюсь мнения, что игры эпохи Spectrum ZX и Commodore 64 слишком архаичны, чтобы удерживать вас прикованным к экрану более чем на несколько минут ностальгической новизны, есть и настоящая 16-битная классика от более поздних эпох видеоигр.

Уровень бесплатного пользования поддерживается рекламой, но по-прежнему дает вам доступ ко всем играм, в то время как премиум-версия без рекламы стоит 10 долларов в месяц. Кроме того, одна из «бесплатных игр» на Epic Games Store на этой неделе — это приветственный набор для AntStream, который дает вам 1090 драгоценных камней, которые вы можете потратить на участие в турнирах, разблокировать новые внутриигровые испытания и сыграть в пошаговую игру PvP с другими игроками. К сожалению, платформа еще не поддерживает одновременную многопользовательскую онлайн-игру. Помните, что это облачная игровая платформа, поэтому необходимо надежное интернет-соединение. Если вас заинтриговал AntStream, но вы не можете справиться с суровым пользовательским интерфейсом Epic Games Store, вы также можете найти AntStream Arcade в Steam.