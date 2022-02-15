В Fortnite на PS4, PS5 и ПК можно играть с гироскопом

Сегодня компания Epic Games представляет управление движением на основе гироскопа для Fortnite на PS4, PS5 и ПК. Элементы управления гироскопом ранее существовали на Nintendo Switch и Android, а это новое расширение для PlayStation и ПК включает в себя более надежные элементы управления гироскопом и новую опцию флик-стика. Гироскопическое управление позволяет вам управлять камерой в Fortnite, просто поворачивая контроллер. Это означает, что вы можете сочетать элементы управления гироскопом с традиционным джойстиком, чтобы улучшить точность и движение в Fortnite. Epic Games также работала с создателем джойстика Джулианом «Джиббом» Смартом, чтобы добавить больше элементов управления гироскопом и опцию джойстика, которая будет быстро перемещать камеру в определенном направлении со скоростью мыши.

Теперь есть отдельные режимы боя и строительства, что позволяет игрокам Fortnite полностью настраивать элементы управления гироскопом и активировать их только при наведении оружия с оптическим прицелом или отключать гироскоп при строительстве. Настраиваемость понравится опытным игрокам с гироскопами Fortnite и даже тем, кто хочет впервые опробовать управление гироскопами. У Epic Games есть полный список советов и настроек управления гироскопом в Fortnite, но имейте в виду, что прицеливание гироскопом отключает помощь при прицеливании везде, где гироскоп активен. Контроллеры DualShock 4 и DualSense будут поддерживаться для управления гироскопом на ПК, а игроки Nintendo Switch смогут продолжать использовать гироскоп с контроллерами Joy-Con или контроллером Pro.