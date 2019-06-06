В Италии появилась сеть следующего поколения - 5G

Швейцария была первой страной в Европе с 5G, за которой вскоре последовала Великобритания. Теперь и Италия присоединилась к дуэту после того, как Vodafone запустил свои услуги следующего поколения в 28 муниципалитетах в пяти крупных городах - Милане, Турине, Болонье, Риме и Неаполе.

Vodafone Italy пояснил, что, возможно, он первым запустит сервис, но в ближайшие месяцы ожидает жесткой конкуренции со стороны TIM и Fastweb. Генеральный директор компании пояснил, что в 2021 году более 100 городов и муниципалитетов будут обладать гигабитными скоростями и для 5G потребуется не менее 4,5 лет, чтобы достичь того же покрытия, что и в настоящее время для 4G. С запуском 5G компания также предложила три смартфона, которые могут реально использовать новые сети - Xiaomi Mi Mix 3 5G, LG V50 ThinQ 5G и Samsung Galaxy S10 5G, которые будут доступны ближайшее время.