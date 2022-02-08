В Китае продают клавишу в стиле Asus ROG Strix

Если вы не можете получить новый графический процессор прямо сейчас, у вас может быть хотя бы миниатюрная версия, которая будет у вас под рукой. Дело в том, что информационное издание Tom’s Hardware сообщило, что новая нестандартная клавиша в виде графического процессора марки Asus ROG Strix теперь продается в Китае. Она заменяет правую клавишу Shift на клавиатуре и поставляется с тремя миниатюрными вращающимися охлаждающими вентиляторами (хотя, к сожалению, нет крошечных настраиваемых светодиодных индикаторов). Это не первая новая клавиша в стиле видеокарты, которую мы видели. В прошлом году нестандартная клавиша, напоминающая NVIDIA RTX 3080, тоже отправилась в продажу на территории Китая и стала чем-то вроде талисмана для геймеров, пытающихся купить настоящую видеокарту из-за продолжающейся нехватки чипов.

Эти колпачки, конечно, выглядят весьма привлекательно, но нет никаких признаков того, что модель клавиши в стиле Asus ROG Strix была одобрена компанией Asus. Тем не менее, тот, кто делает эту вещь, отлично разбирается в деталях. Как видно из видео распаковки, они приложили немало усилий, чтобы воспроизвести всю упаковку для реального продукта Strix, и конечный результат довольно очарователен. Согласно сведениям, предоставленным изданием zFrontier, колпачок клавиатуры имеет цельнометаллическую конструкцию, весит 34 грамма и имеет размеры 51 мм x 18 мм x 11 мм. Он также имеет крепления в стиле Cherry MX, так что установить клавишу можно буквально на любую клавиатуру.