В Китае создали процессор уровня AMD Ryzen 1-го поколения

Китайский производитель чипов Zhaoxin выходит на рынок гибридных процессоров со своим первым продуктом, процессором KX-6000G, предлагающим до 1,5 терафлопс мощности графического процессора. Чтобы уточнить ситуацию, Zhaoxin — китайский производитель чипов, который предлагает как ЦП, так и ГП на основе собственных архитектур. Линейка процессоров KX-6000 следующего поколения от производителя заменит их процессоры KX-5000 и ZX-200, которые были на рынке с 2017 по 2018 год. Ожидается, что новейшие чипы будут иметь 4 ядра, 8 потоков, тактовую частоту до 3,0 ГГц, поддержку DDR4 DRAM, ввод-вывод PCIe 3.0 и собственную 16-нм архитектуру. В прошлом месяце мы говорили о том, как процессорам серии KH-4000 от Zhaoxin удалось обеспечить одноядерную производительность, близкую к процессорам AMD Ryzen 1-го поколения на основе архитектуры Zen.

По сравнению с линейкой KX, которая в первую очередь предназначена для внутреннего потребительского сегмента, серия KH ориентирована в первую очередь на серверный сегмент и предлагает до 16 ядер и 16 потоков. Он также основан на 16-нм технологическом узле, хотя архитектура не так обновлена, как у процессоров KX-6000G. Итак, вернемся к процессорам Zhaoxin KX-6000G, которые мы также можем называть APU, поскольку они используют тот же графический процессор ZX C1080 производства Zhaoxin, что и Glenfly Arise-GT-10C0 dGPU, выпущенный на внутреннем рынке Китая. Теперь тот же дискретный чип встроен в процессоры Zhaoxin KX-6000G. Схема именования и дизайн чипа очень похожи на APU AMD Ryzen для настольных ПК, которые также используют архитектуру дискретного графического процессора и имеют прикрепленную к ним метку «G».
TSMC представила техпроцесс 2 нм…
Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) официально объявила о своем технологическом у…
Ходят слухи, что Snapdragon 8 Gen 1+ будет анонсирован на сл…
Ожидается, что Qualcomm скоро объявит о своем Snapdragon 8 Gen 1+, а запуск может состояться на следующей…
MediaTek представил новый чип Genio 1200…
MediaTek сегодня представила свою новую платформу Genio для устройств AIoT и представила первый чип в сем…
MediaTek обогнала Qualcomm и Apple как самый популярный брен…
Являясь одним из крупнейших в мире рынков смартфонов, Китай с населением более 1 миллиарда человек отража…
Samsung выпустила первые чипы по 3-нм техпроцессу…
Оставаясь верным своему графику поставок, Samsung начала поставлять клиентам первую партию 3-нм чипов GAA…
Intel обещает выпустить мобильные процессоры Alder Lake-HX м…
Во вторник и среду на этой неделе Intel проведет мероприятие Intel Vision, на котором будет рассмотрено, …
Habana Labs выпустил процессоры второго поколения с искусств…
Сегодня на конференции Intel Vision компания Habana Labs, входящая в состав Intel, анонсировала процессор…
AMD готовит мощнейший процессор для ноутбуков…
В 2020 году произошел забавный случай: AMD впервые выиграла в сегменте игровых ноутбуков. До Asus Zephyru…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor