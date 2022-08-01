В Китае создали процессор уровня AMD Ryzen 1-го поколения

Китайский производитель чипов Zhaoxin выходит на рынок гибридных процессоров со своим первым продуктом, процессором KX-6000G, предлагающим до 1,5 терафлопс мощности графического процессора. Чтобы уточнить ситуацию, Zhaoxin — китайский производитель чипов, который предлагает как ЦП, так и ГП на основе собственных архитектур. Линейка процессоров KX-6000 следующего поколения от производителя заменит их процессоры KX-5000 и ZX-200, которые были на рынке с 2017 по 2018 год. Ожидается, что новейшие чипы будут иметь 4 ядра, 8 потоков, тактовую частоту до 3,0 ГГц, поддержку DDR4 DRAM, ввод-вывод PCIe 3.0 и собственную 16-нм архитектуру. В прошлом месяце мы говорили о том, как процессорам серии KH-4000 от Zhaoxin удалось обеспечить одноядерную производительность, близкую к процессорам AMD Ryzen 1-го поколения на основе архитектуры Zen.

По сравнению с линейкой KX, которая в первую очередь предназначена для внутреннего потребительского сегмента, серия KH ориентирована в первую очередь на серверный сегмент и предлагает до 16 ядер и 16 потоков. Он также основан на 16-нм технологическом узле, хотя архитектура не так обновлена, как у процессоров KX-6000G. Итак, вернемся к процессорам Zhaoxin KX-6000G, которые мы также можем называть APU, поскольку они используют тот же графический процессор ZX C1080 производства Zhaoxin, что и Glenfly Arise-GT-10C0 dGPU, выпущенный на внутреннем рынке Китая. Теперь тот же дискретный чип встроен в процессоры Zhaoxin KX-6000G. Схема именования и дизайн чипа очень похожи на APU AMD Ryzen для настольных ПК, которые также используют архитектуру дискретного графического процессора и имеют прикрепленную к ним метку «G».