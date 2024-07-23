В МТС стартовал предзаказ на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro …

МТС объявила о начале предзаказа на смартфоны HONOR 200 и 200 Pro, оснащенные уникальным режимом портретной съемки Harcourt, основанным на технологиях искусственного интеллекта. Новинки доступны для покупки со скидкой и умными часами в подарок. HONOR 200 и 200 Pro уже доступны для предзаказа на сайте МТС.Одной из ключевых фишек смартфонов является наличие в камерах режима Harcourt, вдохновленный легендарным парижским фотоателье Harcourt. Он позволяет создавать стильные портреты с уникальным светотеневым рисунком, обрабатывая изображения в девять этапов. В режиме Harcourt Vibrant подчеркиваются светотеневые эффекты и оживляются цвета, в режиме Harcourt Color снимки приобретают винтажный стиль, а режим Harcourt Classic создает классические черно-белые портреты.

Цены на смартфоны

HONOR 200: 49 990 рублей (8 + 256 ГБ), 54 990 рублей (12 + 512 ГБ)

HONOR 200 Pro: 69 990 рублей (12 + 512 ГБ)

HONOR 200 Pro оснащен тройной камерой с флагманским сенсором H9000 (50 Мп), телефотокамерой 50 Мп с зумом 2.5х и камерой 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой. HONOR 200 использует сенсоры Sony IMX с оптической стабилизацией для основной и телефотокамер, а также 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой.Оба смартфона получили изогнутые по четырем сторонам экраны с разрешением 1.5K и пиковой яркостью до 4000 нит при воспроизведении HDR контента. Технологии защиты зрения обеспечивают комфортное использование даже при длительном времени работы.HONOR 200 и 200 Pro работают на процессорах Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3 соответственно, обеспечивая высокую производительность и энергоэффективность. Конфигурации памяти до 12 + 512 ГБ обеспечивают плавную работу системы и эффективную многозадачность.В период предзаказа действует скидка 5000 рублей и подарок - умные часы HONOR Watch 4. Доступна также рассрочка 0-0-24.