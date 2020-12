Дебют VR-игры Medal of Honor: Above and Beyond состоится 12 декабря. Разработчик Respawn Entertainment объявил, что проект будет поддерживать многопользовательский режим. Medal of Honor: Above and Beyond совместима с устройствами Oculus Rift, Valve Index и HTC Vive.

Действие игры будет происходить в период Второй мировой войны. Новый трейлер прекрасно демонстрирует игровой процесс и возможности VR реальности.