В Mediatek Dimensity 2000 ожидается серьезное повышение ЦП

Чипсеты Mediatek Dimensity хорошо зарекомендовали себя в среднем и бюджетном сегментах, хотя и не вытеснили Qualcomm в качестве предпочтительного поставщика во флагманском сегменте. Компания ранее заявляла о своем намерении выйти на рынок high-end сегмента, и новая утечка предполагает, что флагманский процессор выйдет в следующем году.

В интернете просочилась в спецификация процессора, который станет следующим флагманским набором микросхем Dimensity, названным Dimensity 2000. Что касается фактических характеристик, новый набор микросхем предлагает 4-нм дизайн TSMC и восьмиядерный ЦП.

Компоновка ЦП будет состоять из одного мощного ядра Cortex-X2 с тактовой частотой 3 ГГц, трех ядер Cortex-A710 для средних задач и четырех ядер Cortex-A510 для задач с низким энергопотреблением. Это будет первый раз, когда Mediatek использует процессор Cortex X, поскольку он пропустил Cortex-X1 для своего текущего набора микросхем Dimensity 1200 . Таким образом, это должно поставить его примерно на равных с преемником Snapdragon 888 и Exynos 2100 на арене процессоров.

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