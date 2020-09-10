В Minecraft приходит поддержка VR технологии на Sony PlayStation 4

Поддержка VR-гарнитур в игре Minecraft перейдет от Oculus и других производителей на PlayStation 4, после добавления поддержки PSVR в конце этого месяца. Mojang и SkyBox Labs будут преобразовывать и оптимизировать опыт для совершенно новой платформы гарнитур виртуальной реальности. Ожидается, что скоро выйдет патч Minecraft PSVR.

Как и в основной игре, игрок будет использовать контроллер DualShock 4 для перемещения и выполнения других действий. Обновление PlayStation VR для Minecraft выйдет в конце этого месяца, по словам разработчика, обновление будет бесплатным для всех.
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