В Mortal Kombat 11 добавят ранговый подбор игроков с наградами

Mortal Kombat 11 получит обновление, которое добавит в игру ранговый режим с уникальными наградами.

С выходом The Kombat League в «смертельной битве» появится ранговый режим, в котором игроки будут сражаться между собой. Получая опыт, бойцы будут карабкаться по ранговой лестнице, начиная со званием Ученика и двигаясь к титулу Старшего Бога. За прохождение уровней игроки будут получать эксклюзивные награды, а набранный опыт обнуляется в конце сезона, и бойцам придется начинать сначала. Чтобы бои были честными, разработчики улучшили систему подбора игроков, которая будет искать равных по силе бойцов (или почти). Также появится счетчик, демонстрирующий шансы на победу в начале схватки. Выход обновления The Kombat League и старт сезона «Крови» назначили на 18 июня для PlayStation 4, Xbox One и PC.