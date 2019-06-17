В Mortal Kombat 11 добавят ранговый подбор игроков с наградами

2019-06-17, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Mortal Kombat 11; [98]
Mortal Kombat 11 получит обновление, которое добавит в игру ранговый режим с уникальными наградами.

С выходом The Kombat League в «смертельной битве» появится ранговый режим, в котором игроки будут сражаться между собой. Получая опыт, бойцы будут карабкаться по ранговой лестнице, начиная со званием Ученика и двигаясь к титулу Старшего Бога. За прохождение уровней игроки будут получать эксклюзивные награды, а набранный опыт обнуляется в конце сезона, и бойцам придется начинать сначала.

Чтобы бои были честными, разработчики улучшили систему подбора игроков, которая будет искать равных по силе бойцов (или почти). Также появится счетчик, демонстрирующий шансы на победу в начале схватки.

Выход обновления The Kombat League и старт сезона «Крови» назначили на 18 июня для PlayStation 4, Xbox One и PC.


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