В Москве пройдет фотовыставка «Дикая природа России – 2018»

Компания Huawei объявила, что рамках всероссийского конкурса «Дикая природа России – 2018», который ежегодно проводится журналом «National Geographic Россия» пройдет выставка лучших фоторабот номинации «Мобильная фотография»В конкурсе приняло участие более 45 000 фотографий, сделанных на территории России, из которых в финал попало лишь 750 работ. Из них жюри выбрало победителей и призеров. Главным призом стал флагманский смартфон HUAWEI P20 Pro.Выставка будет проходить с 22 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. в Центральном Детском Магазине на Лубянке в Москве.