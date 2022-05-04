В Новосибирске заработал офис компании IDF Lab

На IT-карте Новосибирска появилась новая точка – продуктовая IT-компания IDF Lab. В марте 2022-го она открыла офис разработки в современном бизнес-центре «Кобра» в деловом сердце города.В российском B2B-секторе IDF Lab предлагает услуги по созданию и интеграции продуктов в финтех секторе для банков и МФО, а именно: CRM-системы, скоринговые и анти-фрод SaaS-сервисы; билинговые решения; АБС в области кредитования малого и среднего бизнеса, а также факторинга. Новосибирская IT-команда работает над биллинговыми системами, платежными шлюзами, в том числе над карточным эквайрингом, автоматизированными банковскими системами, системами управления взаимоотношениями с клиентами, кредитным скорингом, а также над различными банковскими продуктами как в B2C, так и в B2B-секторе.

Благодаря IDF Lab конечный B2C-клиент получит более быстрое, а главное удобное, предоставление классических банковских услуг в online-е (через web и мобильные приложения), а также в потенциальное снижение стоимости услуг (включая ставки) за счёт автоматизации ряда операционных расходов B2B-клиентов компании.– Сегодня нашей основной задачей является разработка highload АБС-систем для банков в России и Казахстане. В перспективе – развитие аналогичных проектов во Вьетнаме, – рассказал CTO компании Александр Лысяк. – Поэтому в данный момент мы усиливаем команды Java, Kotlin, React и Flutter-разработчиков, QA-инженеров и DevOps-ов. При этом мы применяем в своих решениях современные стеки технологий на базе DDD-подходов в проектировании нашей микросервисной highload-архитектуры и, конечно же, Data Science в рамках различных систем принятия решений.У IDF Lab большие планы, и к концу этого года компания собирается численно вырасти в несколько раз.– Если говорить о нас сегодня, то это команда высококлассных специалистов, у которой есть чему поучиться. Работа в IDF Lab – это современные технологии, гибкий график, участие в конференциях, тимбилдинг для проактивных специалистов, которые не боятся сложных задач и нестандартных решений. А еще интересные задачи, развитие, отличный стек, демократичное руководство и дружный коллектив, – рассказала о компании HR-менеджер Маргарита Крюкова.С 2019 года IDF Lab является резидентом инновационного центра «Сколково». Также на базе компании была открыта Laboratory 2.0 – уникальный проект по подготовке начинающих IT-специалистов, предлагающий работу и обучение.