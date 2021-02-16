В Петербурге открылся B2B-шоурум техники

Открытие технологического пространства Resonance Space состоялось в Санкт-Петербурге 12 февраля 2021 года. Проект, задуманный командой NBCom Group в 2019 году, объединил на одной площадке лучшие B2B-решения от вендоров А-класса, среди которых Apple, Asus, Lenovo, Logitech, LG, Microsoft, Prestigio, Samsung, Sony и другие IT-производители.

Пространство Resonance Space расположено в историческом центре Северной столицы на Петроградской стороне. Оно занимает 430 квадратных метров и состоит из нескольких демо-зон, каждая из которых предлагает уникальные решения для бизнеса от разных производителей, которые впервые не конкурируют, а дополняют друг друга. Посетителям, пришедшим на открытие, предоставили возможность тестировать технику, представленную в демо-зонах: участников разделили на группы, перед каждой из которых поставили бизнес-задачу, решить которую они смогли с помощью представленных на площадке девайсов.

Компания Logitech, широко представленная в Resonance Space различными решениями видеоконференцсвязи, предложила участникам систему из нового поколения решений - “умную” камеру Rally Plus. Эта интеллектуальная система позволяет автоматически наводиться на группу участников и подстраивать цифровые микрофоны в зависимости от акустической обстановки в переговорном помещении, система сертифицирована для работы с Microsoft Teams. Samsung представил электронный флипчарт, позволяющий рисовать, делать записи, просматривать и демонстрировать документы Microsoft Word, PowerPoint или PDF. Кроме того, доска поддерживает возможность работы четырёх человек одновременно.

Предприниматели могут прийти в Resonance Space с любой задачей: оснащение рабочих мест сотрудников разного профиля, обустройство современных конференц-комнат, подбор оборудования для записи стримов. Кроме того, в пространстве можно протестировать технологию MDM (Mobile Device Management) на основе решения Jamf Pro - администрирование и управление устройствами, находящиеся у сотрудников компании. А также систему бронирования переговорных комнат или рабочих мест сотрудников при гибридном графике работы.

“Это уникальное для российского рынка пространство. В отличие от стандартных магазинов электроники Resonance Space целиком и полностью нацелен на работу с корпоративными клиентами, при этом мы не просто продаем здесь технику, но предлагаем комплексные решения на базе различных производителей, повышающие эффективность ведения бизнеса в разы”, - отметил руководитель отдела корпоративных продаж Евгений Деревянко.

После тест-драйва решений, представленных в Resonance Space, с приветственным словом выступили представители компаний-вендоров. Они отметили, что им важно быть частью нового пространства, поскольку им близка концепция места, где предприниматели могут подобрать компьютерную и электронную технику для своего бизнеса, протестировать её и тут же сделать заказ.

Resonance Space создавалось не только как пространство по подбору готовых решений для бизнеса, но и как площадка для проведения бизнес-мероприятий как в офлайн, так и в офлайн-формате. Посмотреть мероприятия можно по ссылке.

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В Петербурге открылся B2B-шоурум техники

Открытие технологического пространства Resonance Space состоялось в Санкт-Петербурге 12 февраля 2021 года...
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