В Pixel Tablet компания Google откажется от 32-битных приложений

Прошло около 5 лет с тех пор, как Apple перешла на поддержку только 64-разрядных систем в iOS 11. Однако Android по-прежнему поддерживает устаревшие 32-разрядные приложения. Однако теперь у нас есть новости о том, что Google находится в процессе перехода на поддержку только 64-разрядных систем, и прошлогодняя версия Android 12 была первой версией, поддерживающей эти сборки. Хотя с недавно выпущенным Android 13 переключения не произошло, Google, по-видимому, работает над 64-битной версией ОС для грядущего Pixel Tablet. По словам Мишаала Рахмана, Google в настоящее время тестирует только 64-битную сборку Android 13 для устройства под кодовым названием Tangor. Для тех, кто не знает, это кодовое название грядущего планшета Pixel, который был представлен на конференции Google I/O 2022 ранее в этом году.

Если это действительно произойдет, то Pixel Tablet станет одним из первых Android-устройств, отказавшихся от 32-битной поддержки. Теперь, если вы задаетесь вопросом о преимуществах, которые вы собираетесь получить. Отказ от 32-битной поддержки в Pixel Tablet уменьшит использование оперативной памяти, но в то же время планшет не сможет запускать 32-битные приложения. Однако это не должно быть проблемой ни для кого, поскольку в 2019 году Google обязал все приложения поддерживать 64-разрядную версию. Учитывая, что ARM также планирует отказаться от поддержки 32 приложений в будущих мобильных процессорах, настало время, чтобы Android переключился на 64-битную ОС, и Pixel Tablet может стать именно тем устройством, которое это сделает.