В PlayStation Store началась распродажа ко Дню защитника Отечества

2020-02-21, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - PlayStation Store; [17]
В PlayStation Store стартовала праздничная распродажа ко Дню Защитника Отечества.

Игры можно приобрести со скидками до 60%. Распродажа стартовала с 22 февраля 2020 года и продлиться до 25 февраля 2020 года.

Список игр которые попали в распродажу ко Дню Защитника Отечества:

  • Horizon Zero Dawn: Complete Edition — 779 рублей, вместо 1 199 (скидка 35%)
  • God of War — 1 199 рублей, вместо 1 999 (скидка 40%)
  • Death Stranding — 2 299 рублей, вместо 4 499 (скидка 48%)
  • The Last of Us Remastered — 599 рублей, вместо 1 199 (скидка 50%)
  • Marvel's Spider-Man — 1 199 рублей, вместо 2 599 (скидка 53%)
  • Days Gone — 1 799 рублей, вместо 4 499 (скидка 60%)


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