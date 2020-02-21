В PlayStation Store началась распродажа ко Дню защитника Отечества

В PlayStation Store стартовала праздничная распродажа ко Дню Защитника Отечества.

Список игр которые попали в распродажу ко Дню Защитника Отечества:

Horizon Zero Dawn: Complete Edition — 779 рублей, вместо 1 199 (скидка 35%)

God of War — 1 199 рублей, вместо 1 999 (скидка 40%)

Death Stranding — 2 299 рублей, вместо 4 499 (скидка 48%)

The Last of Us Remastered — 599 рублей, вместо 1 199 (скидка 50%)



Marvel's Spider-Man — 1 199 рублей, вместо 2 599 (скидка 53%)

Days Gone — 1 799 рублей, вместо 4 499 (скидка 60%)

Игры можно приобрести со скидками до 60%. Распродажа стартовала с 22 февраля 2020 года и продлиться до 25 февраля 2020 года.