В PlayStation Store началась распродажа ко Дню защитника Отечества

В PlayStation Store стартовала праздничная распродажа ко Дню Защитника Отечества.
Игры можно приобрести со скидками до 60%. Распродажа стартовала с 22 февраля 2020 года и продлиться до 25 февраля 2020 года.
Список игр которые попали в распродажу ко Дню Защитника Отечества:
- Horizon Zero Dawn: Complete Edition — 779 рублей, вместо 1 199 (скидка 35%)
- God of War — 1 199 рублей, вместо 1 999 (скидка 40%)
- Death Stranding — 2 299 рублей, вместо 4 499 (скидка 48%)
- The Last of Us Remastered — 599 рублей, вместо 1 199 (скидка 50%)
-
- Marvel's Spider-Man — 1 199 рублей, вместо 2 599 (скидка 53%)
- Days Gone — 1 799 рублей, вместо 4 499 (скидка 60%)