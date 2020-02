В PlayStation Store стартовала распродажа под названием "Выбор критиков".

Под распродажу попали следующие игры: Call of Duty: Modern Warfare, Borderlands 3 и Death Stranding. Эти игры можно купить с небольшой скидкой. На распродажу также попала игра Sekiro: Shadows Die Twice, которая стала лучшей игрой 2019 года.

Также в феврале месяце, подписчикам PlayStation Plus раздадут следующие игры: Bioshock: The Collection, Sims 4 и Firewall Zero Hour.