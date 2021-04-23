В Санкт-Петербурге был представлен макет стадиона за 50 дней до начала Евро-2020

До старта чемпионата Европы по футболу осталось 50 дней. В честь данной цифры оргкомитет турнира в Санкт-Петербурге продемонстрировал макет главного стадиона «Санкт-Петербург», который был построен из 12 тысяч деталей. Над его возведением трудились около 100 человек, включая победителя конкурса LEGO Technic Егора Каршиева, подопечных благотворительного фонда Константина Хабенского, воспитанников ФК «Зенит», академии танца Бориса Эйфмана, ученики фонда «Звезды – детям» и директора департамента развития молодежного футбола «Зенита» Андрея Аршавина.

«В Петербурге есть классические маршруты, но, думаю, болельщикам и туристам во время ЕВРО 2020 надо обязательно посмотреть и новый Санкт-Петербург. В частности, увидеть со всех сторон этот прекрасный стадион: и с Васильевского острова, и с Крестовского, - рассказал собравшимся вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. – Поэтому советую провести в городе не один-два дня, а три- четыре, чтобы и отдохнуть, и все увидеть своими глазами».«Несколько квадратиков конструктора собрал и я, но, в основном, это труд команды академии «Зенита» 2004 года рождения», - сказал Андрей Аршавин. – Рад, что мне довелось поучаствовать в сборке этого красивого стадиона – макет яркий и светлый, очень похож на настоящую арену». Все фотографии в данной новости были сняты на vivo X60 Pro – официальный смартфон чемпионата.Чемпионат Европы по футболу 2020 состоится в этом году 11 июня и завершится 11 июля. Три матча пройдут Санкт-Петербурге.