В Санкт-Петербурге был представлен макет стадиона за 50 дней до начала Евро-2020

«В Петербурге есть классические маршруты, но, думаю, болельщикам и туристам во время ЕВРО 2020 надо обязательно посмотреть и новый Санкт-Петербург. В частности, увидеть со всех сторон этот прекрасный стадион: и с Васильевского острова, и с Крестовского, - рассказал собравшимся вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. – Поэтому советую провести в городе не один-два дня, а три- четыре, чтобы и отдохнуть, и все увидеть своими глазами».
«Несколько квадратиков конструктора собрал и я, но, в основном, это труд команды академии «Зенита» 2004 года рождения», - сказал Андрей Аршавин. – Рад, что мне довелось поучаствовать в сборке этого красивого стадиона – макет яркий и светлый, очень похож на настоящую арену». Все фотографии в данной новости были сняты на vivo X60 Pro – официальный смартфон чемпионата.
Чемпионат Европы по футболу 2020 состоится в этом году 11 июня и завершится 11 июля. Три матча пройдут Санкт-Петербурге.