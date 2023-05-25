В Санкт-Петербурге совместно с realme прошел Суперфинал Ассоциации Студенческого Баскетбола

Бренд realme стал официальным партнером Суперфинала Ассоциации Студенческого Баскетбола. Масштабное мероприятие прошло с 18 по 22 мая в спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. В рамках него компания наградила специальными призами лучших игроков матча и лидера в специальной категории. Для болельщиков и гостей мероприятия работала бренд-зона realme с увлекательными активностями, конкурсами и розыгрышами ценных подарков от компании. В специальной номинации от realme были объявлены Егор Леонов и Елена Баженова, которые получили новые смартфоны realme C55. Компания также организовала соревнования по аэрохоккею и дартсу, а самые удачливые участники получили призы.

На перерывах между играми участников и болельщиков развлекали команды чирлидеров с маскотом бренда, символом rеаlmеоw, а также популярный рэпер Эльдар Джарахов. Организаторы Ассоциации Студенческого Баскетбола проводят регулярные соревнования для более чем 800 команд из 450 вузов страны, мотивируя молодежь заниматься спортом и стремиться к самосовершенствованию. Компания realme разделяет эти ценности и создает свои умные устройства для молодых и активных людей.