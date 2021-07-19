В Steam Deck можно поставить любой SSD

Поскольку это всего лишь ПК, в котором используются довольно обычные компоненты, некоторые люди уже вынашивают идеи для взлома оборудования на грядущем портативном ПК от Valve, Steam Deck. Valve довольно прямолинейно заявляла, что оборудование, со всем его причудливым корпусом и схемой управления, представляет собой просто портативный компьютер внутри - Гейб Ньюэлл даже сказал, что вы можете установить на него Windows и даже другие игровые магазины, если захотите. Более того, пользователь Reddit отправил по электронной почте Гейбу Ньюэллу дополнительный вопрос, в котором спросил, будет ли в Steam Deck сменный SSD, позволяющий пользователям обновлять хранилище машины.

В конце концов, с технической точки зрения единственная большая разница между тремя моделями Steam Deck, доступными для предварительного заказа прямо сейчас, - это емкость хранилища. Ньюэлл ответил, что SSD-накопитель Steam Deck был подключен к слоту 2230 M.2, что означает, что он не припаян к основной плате или иным образом подключен каким-то чрезвычайно постоянным способом. Это означает, что, по крайней мере теоретически, вы можете вручную обновить хранилище в Steam Deck, но Valve не думает, что вам стоит попробовать это. Это, вероятно, означает, что вам придется значительно разобрать корпус консоли, чтобы получить доступ к этому слоту M.2, что, вероятно, приведет к аннулированию вашей гарантии. С другой стороны, это отличная новость для фанатов, которые хотят недорогой апгрейд.
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