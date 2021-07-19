В Steam Deck можно поставить любой SSD

В конце концов, с технической точки зрения единственная большая разница между тремя моделями Steam Deck, доступными для предварительного заказа прямо сейчас, - это емкость хранилища. Ньюэлл ответил, что SSD-накопитель Steam Deck был подключен к слоту 2230 M.2, что означает, что он не припаян к основной плате или иным образом подключен каким-то чрезвычайно постоянным способом. Это означает, что, по крайней мере теоретически, вы можете вручную обновить хранилище в Steam Deck, но Valve не думает, что вам стоит попробовать это. Это, вероятно, означает, что вам придется значительно разобрать корпус консоли, чтобы получить доступ к этому слоту M.2, что, вероятно, приведет к аннулированию вашей гарантии. С другой стороны, это отличная новость для фанатов, которые хотят недорогой апгрейд.