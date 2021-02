В 2020 году издатель Obsidian выпустил The Outer Worlds с расширением «Peril on Gorgon». «Murder on Eridanos» («Убийство на Эриданосе»). Стало известно, что разработчики готовят второе крупное обновление, выход которого запланирован на 31 марта. Второе расширение было раскрыто в квартальном отчете Take-Two о доходах.

Напомним, что предыдущий DLC в The Outer Worlds «Peril on Gorgon» был выпущен 9 сентября 2020 года. В новой части действие игры будет разворачиваться на планете Эриданос, одной из планет основной игры. На данный момент ничего о новом контенте неизвестно. Надеемся, что в ближайшее время студия Obsidian предоставит информацию об обновлении «Murder on Eridanos».