Будущие процессоры Tiger Lake будут иметь большое значение, ведь компания Intel нуждается в хите, особенно с учетом того, насколько перспективны и конкурентоспособны новые мобильные процессоры AMD серии Ryzen 4000.

Процессоры Tiger Lake будет построен с использованием 10-нанометрового технологического узла Intel третьего поколения под названием 10nm ++.

В ней используются транзисторы SuperFin, которые обеспечивают более высокий ток, большую мобильность каналов, меньшее сопротивление, улучшенную металлическую планку с конденсаторами Super MIM и более тонкие барьеры. Эти улучшения обеспечивают повышение производительности, сравнимое с переходом на полный узел.

В Tiger Lake будут установлены новые процессорные ядра Intel Willow Cove, а также новая графика компании XE LP. Как обычно, компания Intel заявляет об улучшении производительности и энергоэффективности. Компания Intel заявляет, что Willow Cove будет достигать более высоких частот при тех же напряжениях. Также Tiger Lake получит кэш-память третьего уровня объемом 3,8 МБ.

Новая интегрированная графика XE LP будет иметь до 96 EU вычислительных блоков, а также более высокую эффективность памяти и фабрики для более высокой пропускной способности. Ещё Tiger Lake получит встроенную поддержку Thunderbolt 4 и USB4, а также поддержку встроенного вывода на дисплей через подсистему Type-C и PCIe Gen 4 для высокой пропускной способности 8 ГБ / с для памяти.