В TikTok появилась функция «Семейные настройки»

TikTok делает очередной шаг к обеспечению безопасного пользовательского опыта, представляя функцию «Семейные настройки». Она позволит родителям и подросткам настраивать параметры безопасности в соответствии с индивидуальными потребностями. Функция «Семейные настройки» позволит родителю соединить свою учетную запись в TikTok с учетной записью ребенка и получить доступ к ряду настроек безопасности и конфиденциальности его аккаунта:• Контроль экранного времени: родители смогут определять, сколько времени их ребенок может ежедневно проводить в приложении• Безопасный режим: родители смогут ограничить нежелательный контент для подростков.• Настройки личной переписки: родители могут ограничить список пользователей, которые могут отправлять сообщения на связанную учетную запись, или же полностью отключить функцию переписки. Заботясь о безопасности пользователей, TikTok ранее уже внедрил меры контроля за личными сообщениями – например, подписчики могут отправлять сообщения друг другу только после взаимной подписки. Более того, с 30 апреля TikTok в качестве дополнительной меры безопасности деактивирует функцию обмена сообщениями для пользователей до 16 лет.Активировать "Семейные настройки" можно будет при условии, что оба пользователя зарегистрированы в TikTok и согласны на создание связи между аккаунтами. Функция будет введена в ближайшее время. Ранее TikTok совместно с РОЦИТ запустила специальный аккаунт @rusafety с видеороликами, посвященными безопасности на площадке и за его пределами, а также совместно с популярными авторами контента платформа записала несколько коротких видеороликов, которые появляются в ленте рекомендаций пользователей и призывают их отдохнуть от приложения. В январе 2020 года на глобальном уровне TikTok приняла меры для усовершенствования политики безопасности, сделав правила сообщества более прозрачными и понятными для пользователей.