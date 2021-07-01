В Viber появятся AR-маски от Snapchat

В рамках партнерства с компанией Snap (разработчик приложения Snapchat) в мессенджере Viber появятся фильтры и маски дополненной реальности (AR) для редактирования фотографий и видео в чатах, а также возможность создания кастомизированных аватаров Bitmoji. На момент запуска функции в приложении будут доступны 30 масок, в том числе с изображениями популярных персонажей Viber. До конца года компания планирует выпустить сотни новых фильтров и масок, а партнеры мессенджера смогут создавать собственный эксклюзивный контент. Всемирный фонд дикой природы, ФК «Барселона» и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вошли в число первых организаций, запустивших собственные маски в Viber.

Viber – это приложение для звонков и безопасного общения, которое объединяет людей по всему миру. Запускаемые AR-фильтры и маски – новый способ для самовыражения в мессенджере с помощью визуальных инструментов, которые отлично дополняют уже существующие функции, такие как стикеры, GIF, в т.ч. создаваемые самими пользователями. С помощью Viber Camera Kit, Bitmoji и Creative Kit от Snap мессенджер позволит сделать общение между людьми еще более интересным и приятным.

Технологию дополненной реальности: наводите смартфон на различные объекты и преображайте мир вокруг.

AR-маски: выбирайте из множества масок, точно повторяющих выражение лица.

Beauty-фильтры: улучшите качество изображения или примерьте на себя новый имидж с помощью реалистичных эффектов (нанесите помаду, румяна или сделайте волосы ярких цветов)

Кастомизированные аватары Bitmoji: добавляйте персонализированных персонажей в свои чаты.

Новые функции Viber включают в себя:«Партнерство Snap с Viber – это win-win история для всех, – прокомментировал Эллиот Соломон, директор Snap по партнерству с платформами. – Благодаря ему пользователи Viber получат еще больше возможностей для выражения себя с помощью технологий дополненной реальности». «Мы рады предоставить пользователям Viber функции от Snap, – отметил генеральный директор Viber Джамел Агауа. – Это партнерство позволит расширить возможности нашего приложения с помощью AR, и нам не терпится дать всем возможность по-новому посмотреть на общение с друзьями и родными внутри нашего приложения. Viber – это больше, чем просто мессенджер. Это не просто инструмент для общения, а место, где можно создавать уникальный, развлекательный и полезный контент, и, конечно же, делиться им». Новая версия Viber для iOS с функциями Snap, а также бета-версия для Android будут доступны с 30 июня в следующих странах: Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Дания, Англия, Финляндия, Франция, Германия, Гренландия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Лихтенштейн, Люксембург, Мальдивы, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и США.В России и странах СНГ функция появится в течение ближайших месяцев.