В Windows 11 появится ИИ-тренер для геймеров

Microsoft совсем недавно начала тестировать Gaming Copilot в панели Game Bar для Windows, а теперь функция постепенно становится доступна всем пользователям Windows 11. Если изначально тестирование проходило только в отдельных регионах, то нынешний релиз охватывает весь мир, за исключением Китая. И уже в следующем месяце Gaming Copilot появится и в мобильном приложении Xbox для iOS и Android. По словам руководителя программы Xbox Тейлора О’Мэлли, начиная с сегодняшнего дня пользователи ПК будут видеть интеграцию Gaming Copilot прямо в Game Bar, причём распространение будет идти поэтапно на протяжении нескольких недель. В мобильном приложении Xbox помощник станет доступен как второй экран, позволяя взаимодействовать с ним, не отвлекаясь от игры.

На Windows 11 Copilot встроен в Game Bar в виде отдельного виджета и поддерживает голосовой режим, так что общаться с ним можно без переключения окон. Более того, система способна использовать скриншоты игры для анализа, чтобы, например, подсказать, как победить конкретного босса, даже если вы не знаете его имени. Gaming Copilot также поможет находить новые игры, выдавать рекомендации, показывать список свежих достижений Xbox и выполнять другие игровые задачи. Microsoft планирует оптимизировать работу помощника и для будущих портативных консолей Xbox Ally, а также в ближайшее время внедрить его прямо в домашние консоли Xbox. В перспективе компания хочет превратить Gaming Copilot в полноценного ИИ-тренера.
