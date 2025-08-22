В Xbox App появились сторонние приложения

Microsoft начала тестирование новой функции в приложении Xbox для Windows 11, ориентированной на владельцев портативных игровых устройств. Теперь пользователи смогут быстро устанавливать и запускать сторонние приложения — от браузеров и игровых утилит до альтернативных магазинов игр — напрямую из Xbox App, без необходимости заходить в Microsoft Store или искать загрузки в интернете. Как пояснил менеджер по продуктам Xbox Experiences Девин Дхалиуал, она позволяет находить, просматривать и скачивать сторонние приложения и наиболее часто используемые магазины. По его словам, эта функция объединяет разные игровые сервисы в одном месте и дополняет агрегированную библиотеку Xbox, упрощая поиск и запуск игр с разных платформ.

Ранее Microsoft уже интегрировала Steam, Battle.net, Ubisoft Connect и другие сервисы в единую библиотеку Xbox App. Теперь же новая вкладка особенно полезна на портативных устройствах вроде ROG Xbox Ally или других игровых ПК с Windows 11, где пользователи стараются минимизировать работу с классическим интерфейсом Windows. В тестовой версии «Моих приложений» сейчас отображаются Battle.net, Chrome и GOG Galaxy. Установленные приложения (например, Chrome и Battle.net) запускаются напрямую, а для неустановленных, как в случае с GOG Galaxy, Xbox App предлагает установку прямо из интерфейса. Впрочем, тестирование показывает, что пока не всё работает безупречно — установка GOG Galaxy завершилась ошибкой.
