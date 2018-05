В Xbox One добавили поддержку 120 Гц для игр

Майское обновление для Xbox One, Microsoft добавляет поддержку 120 Гц на некоторых моделях консоли. Возможности использования 120Hz должны принести более плавный игровой процесс и более быстрое время отклика и реакции игрока.Режим 120Hz ограничивается разрешением экрана 1440p и 1080p на данный момент, и данная частота обновления доступна только для модели Xbox One S или Xbox One X.