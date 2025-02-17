В ближайшем будущем дефицит RTX 50 будет устранён

Поставки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 50-й серии могут значительно улучшиться в ближайшие недели, поскольку компания, возможно, выделит часть своих производственных мощностей для ИИ-чипов на выпуск потребительских решений. Да, похоже, что NVIDIA начинает уделять больше внимания потребительскому рынку на фоне огромного спроса. С момента выхода видеокарт серии RTX Blackwell ритейлеры со всего мира сообщают о колоссальном интересе к новинкам, а уровень запасов NVIDIA оказался необычайно низким, что привело к дефициту при запуске нового поколения видеокарт. И согласно информации от MEGAsizeGPU, поставки видеокарт RTX 50-й серии могут резко увеличиться, так как спрос на ИИ-продукты NVIDIA, включая Blackwell B200, начал замедляться.

Хотя пока это лишь слухи, нельзя отрицать, что спрос на дорогие графические ускорители для ИИ упал, поскольку компании переходят на кастомные ASIC-дизайны. У NVIDIA накопились неиспользованные полупроводниковые пластины, которые могут быть задействованы для производства GeForce RTX 50-й серии, и это отличная новость для геймеров, ожидающих видеокарт RTX 50. Более того, не стоит забывать, что в ближайшем будущем NVIDIA планирует выпустить более доступные модели, такие как GeForce RTX 5070 и GeForce RTX 5060, что также повысит потребность в поставках. Тем более, что серия AMD RX 9070 уже на подходе, и сейчас для NVIDIA самое удачное время укрепить позиции на рынке, увеличив доступность своих видеокарт.
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