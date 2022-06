В игровом магазине Фогейм появились игры компании Bethesda

С уходом международных брендов и блокировкой платёжных систем многие игры в России стали труднодоступными — в том числе и те, которые выпускает Bethesda. На популярных игровых платформах (Steam, Ubisoft Connect) пользователи из России могут приобрести игры только с помощью сложных многоэтапных методов оплаты.

Игровая платформа Фогейм расширяет ассортимент своего магазина ключей, в котором можно купить игры, недоступные в России. В начале лета в магазине появились игры компании Bethesda, а также отечественного разработчика Ice-Pick Lodge. Магазин был запущен весной и с тех пор регулярно пополняет свой ассортимент, а в начале лета в нём появились самые популярные игры компании Bethesda.

В первую очередь это The Elder Scrolls Online: High Isle — новое обновление популярной ММОРПГ по вселенной The Elder Scrolls. Кроме того, в магазине Фогейма доступны и другие релизы Bethesda, например, культовые Fallout 4, Dishonored и Doom Eternal.

Разработчик Ice-Pick Lodge представляет такие проекты как, нестандартный хоррор-квест «Тук-тук-тук» (Knock-knock), симулятор мира без гравитации «Эврика!» (Cargo! The Quest for Gravity), жуткий survival horror «Тургор» (The Void) и новинку, вышедшую в этом году — приключение с элементами визуальной новеллы «Помни…» (Know by heart).

Пользователям доступны все привычные способы оплаты игр: с банковской карты, со счёта Фогейм (рублями или бонусами), со счёта мобильного телефона или с помощью систем Сбербанк Онлайн и ЮMoney. А сам процесс получения игры максимально прост и комфортен: нужно зайти в магазин ключей на Фогейме, выбрать нужную игру, оплатить её, получить код и активировать его в аккаунте Steam или Ubisoft Connect. Фогейм продолжает расширять каталог игр и предлагает полный комплекс издательских услуг разработчикам из России и СНГ.