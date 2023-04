В мае стартует ещё один этап бета-теста Diablo IV…

Важно отметить, что эта бета-версия также будет содержать обновления и исправления на основе обратной связи от первых двух бета-версий, так что, если вам покажется, что ваши классы изменились, то это действительно так. Возможно, это смелый шаг, но новая бета-версия будет проходить в тот же период, что и запуск игры Tears of the Kingdom. Учитывая, что целью бета-версии является привлечение максимально возможного количества игроков онлайн, стоило бы выбрать другой период для её проведения. С другой стороны, нужно понимать, что база фанатов у проекта просто огромная и, вероятно, разработчики просто уверены в том, что бета-версия будет пользоваться спросом на рынке. Будем надеяться, что это поможет улучшить игру и сделать её более качественной к релизу.

