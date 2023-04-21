В мае стартует ещё один этап бета-теста Diablo IV

Во время прямой трансляции разработчиков из компании Activision Blizzard было объявлено, что перед полноценным запуском игры Diablo IV состоится еще одна бета-версия для всех желающих. Она будет называться «Server Slam» и пройдёт в период с 12 по 14 мая. Основной целью проведения этой открытой бета-версии будет тестирование серверной нагрузки при максимально возможном количестве игроков, чтобы подготовиться к запуску игры в июне. Как и в предыдущих бета-версиях, прогресс, достигнутый в них, не будет переноситься в релизную версию. Максимальный уровень остается на уровне 20, доступны будут те же классы, а игроки, победившие босса мира Ashava, смогут получить уникальную конную броню.

Важно отметить, что эта бета-версия также будет содержать обновления и исправления на основе обратной связи от первых двух бета-версий, так что, если вам покажется, что ваши классы изменились, то это действительно так. Возможно, это смелый шаг, но новая бета-версия будет проходить в тот же период, что и запуск игры Tears of the Kingdom. Учитывая, что целью бета-версии является привлечение максимально возможного количества игроков онлайн, стоило бы выбрать другой период для её проведения. С другой стороны, нужно понимать, что база фанатов у проекта просто огромная и, вероятно, разработчики просто уверены в том, что бета-версия будет пользоваться спросом на рынке. Будем надеяться, что это поможет улучшить игру и сделать её более качественной к релизу.
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