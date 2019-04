В магазине GOG началась распродажа игр из России и СНГ

В цифровом магазине GOG началась распродажа и получило название “Priviet Sale!” и посвящено видео играм, созданным командами разработчиков из России и стран СНГ.

К началу акции в клиенте появилась версия «Дальнобойщики 2» для последних ОС Windows. Симулятор водителя обойдется в 154 руб., а во время распродажи — в 139.

В список аукционных товаров также попали Pathfinder: Kingmaker, первые две части Metro, трилогии S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки», Ash of Gods: Redemtion, серии This Is the Police, «Демиурги» и King's Bounty. Нашему вниманию предлагается более ста выгодных предложений, среди которых можно найти мировые хиты, классику прошедших лет, а также интересные инди-проекты от небольших независимых студий.

В акции участвуют игры, выпущенные за последние двадцать лет, при этом на некоторые из них распространяются скидки до 90%, поэтому не стоит упускать такую замечательную возможность пополнить свою библиотеку. “Priviet Sale!” продлится в течение недели и завершится 23 апреля в 01:00 по московскому времени.