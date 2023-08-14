В новых компьютерах Apple будет больше ОЗУ

С момента релиза процессора Apple M1 в 2020 году компания Apple предоставляет покупателям компьютеров Mac ровно 8 ГБ объединённой оперативной памяти в качестве стартовой точки, взимая при этом солидные сборы за переход к 16 ГБ памяти (кастомные модели стоят несоизмеримо дороже базовых). Многие пользователи Mac понимают преимущества наличия большего объёма оперативной памяти в своих системах, но платить при этом конские деньги за апгрейд никто особо не желает, потому что иногда цена увеличивается на 30% от всего ноутбука за смешные 8 ГБ памяти. Но теперь появилась информация, что производитель планирует исправить ситуацию с задействованием 12 ГБ оперативной памяти.

При этом стоит понимать, что в настоящее время модели MacBook Pro последнего поколения, которые работают либо на M2 Pro, либо на M2 Max, продаются с 16 ГБ оперативной памяти уже в базовой комплектации, и клиенты могут улучшить сборку до 32 ГБ оперативной память, либо же расширить объём этой памяти до 96 ГБ. Но теперь благодаря изменению базового модуля ОЗУ с 8 ГБ до 12 ГБ, будущие компьютеры получат существенный апгрейд в данном направлении. Теперь у ноутбуков и компьютеров на базе чипа М3 появятся промежуточные варианты с 36 и 48 ГБ оперативной памяти. Но, конечно, компания Apple просто так не увеличит объём оперативной памяти — за это придётся заплатить, потому что в противном случае зачем производителю бесплатно повышать ОЗУ и продавать компьютеры по той же стоимости. Будем надеяться, что повышение цен будет незначительным.