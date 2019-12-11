В продаже появились смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro

Сегодня в продажу поступили умные телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro. В Китае доступны телевизоры диагональю 55 дюймов, которые были оценены в $525 и 65 дюймов в $710. Также, позже выйдет и модель с диагональю экрана 75 дюймов.

Напомним, что новинки могут похвастаться панелями на основе квантовых точек, разрешением 4K, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, 108-процентным охватом цветового пространства NTSC, процессором Amlogic T972, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, поддержкой декодирования 8K, поддержкой технологии MEMC для динамической компенсации качества изображения, четырьмя динамиками и поддержкой технологий DTS-HD и Dolby Audio.