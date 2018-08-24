В продажу фотокамера Panasonic Lumix DC-LX100 II поступит в октябре

Компания Panasonic выпустила фотоаппарат Lumix DC-LX100 II стоимостью в 1000 долларов. Аппарат получил 3-дюймовый дисплей с поддержкой сенсорного управления, а также оснащен КМОП-сенсором Four Thirds с 17 млн эффективных пикселей. Камера позволяет получать изображения с разрешением до 4736 * 3552 точки. Скорость последовательной фотосъемки достигает 11 кадров в секунду. Есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 LE и интерфейсы USB 2.0, HDMI. Продажи новинки стартуют в октябре этого года.