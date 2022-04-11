В разработке находится более быстрый процессор Dimensity 9000 конкурент Snapdragon 8 Gen 1 Plus

В разработке находится более мощный вариант Dimensity 9000, единственная цель которого — конкурировать с грядущим Snapdragon 8 Gen 1 Plus от Qualcomm. Хотя точное название процессора не подтверждено, по словам информатора, он должен иметь более высокие тактовые частоты по сравнению с текущим флагманским чипсетом MediaTek, что делает его достойным соперником.

Cortex-X2 текущего Dimensity 9000 работает на частоте 3,05 ГГц, и информатор прогнозирует, что более быстрая версия будет работать на частоте 3,20 ГГц. Учитывая, что у TSMC нет нового доступного производственного процесса, новый процессор, вероятно, будет массово производиться на 4-нм архитектуре, как и оригинальный Dimensity 9000. Превосходная энергоэффективность 4-нм узла, вероятно, сможет контролировать температуру даже с Cortex-X2. Информатор не упомянул, будут ли другие ядра повышать частоту процессора или будет ли обновленный Dimensity 9000 иметь более быстрый графический процессор, но MediaTek должна официально объявить об этом в то время, когда Qualcomm запустит Snapdragon 8 Gen 1 Plus.
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