В сеть просочились тесты Intel Core i9-13900

Обнаруженный пользователем Benchleaks тест процессора Intel Core i9-13900 представляет собой вариант чипа без K, оптимизированный для базового TDP всего в 65 Вт по сравнению с разблокированным чипом, который будет иметь базовое TDP 125 Вт (PL1). Максимальная мощность, очевидно, будет оцениваться намного выше, около 200 Вт, но она не будет такой сумасшедшей, как ограничение в 250 Вт+, которое может предложить 13900K. Что касается конфигурации ядра, процессор Intel Core i9-13900 Raptor Lake будет иметь те же 24 ядра и 32 потока с 68 МБ общей кэш-памяти, что и Core i9-13900K.

Единственными отличиями будут вышеупомянутые пределы мощности, которые немного ниже для чипа Non-K, а также тактовые частоты, которые рассчитаны на базовую тактовую частоту 2,0 ГГц и максимальную тактовую частоту до 5,6 ГГц. 13900K имеет базовую частоту 3,0 ГГц и тактовую частоту 5,8 ГГц. Управление тактовой частотой всех ядер также будет немного консервативным для чипа Non-K, поэтому многоядерная производительность не будет таким большим скачком, как у разблокированного SKU. Итак, что касается тестов, процессор Intel Core i9-13900 Non-K Raptor Lake набрал 2130 баллов в одноядерном и 20131 балл в многоядерном тесте в Geekbench 5. Для сравнения, одноядерный результат на 10%. быстрее, чем Core i9-12900K, и на 26% быстрее, чем Ryzen 9 5950X. Многоядерный показатель, хотя и не такой значительный, как у 13900K, все же находится в приятном диапазоне: он на 17% выше, чем у Core i9-12900K, и на 22% выше, чем у Ryzen 9 5950X.
Intel Core i9-13900K протестировали в бенчмарках…
Тесты процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake продолжают поступать за целых два месяца до его ожидаем…
Энтузиаст скальпировал процессор AMD Ryzen 5800X3D…
Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D на данный момент является одним из самых мощных игровых процессоров. Высока…
AMD представила промышленные процессоры Ryzen Embedded R2000…
Сегодня AMD представляет Ryzen Embedded R2000 Series, линейку процессоров второго поколения среднего уров…
AMD Ryzen 7 7700X поступит в продажу до конца года…
Создатель контента Extreme Player, опубликовал первый тест AMD Ryzen 7 7700X, 8-ядерного процессора Zen 4…
Snapdragon 8cx Gen 3 на 55% слабее решения Apple…
Qualcomm не торопилась, внедряя свой флагманский процессор для ноутбуков на базе ARM Snapdragon 8cx Gen 3…
Samsung начинает массовое производство 3-нанометровых чипов…
Компания Samsung объявила о начале массового производства 3-нанометровых чипов. …
Топовый процессор AMD Ryzen 9 7950X будет стоить около 900 д…
Как утверждалось ранее, процессоры AMD Ryzen 7000-ой серии, выйдут в сентябре. Изначально, компания AMD в…
TSMC готовит 2-нм техпроцесс к 2025 году…
Компания TSMC подробно рассказала о графике разработки чипов на своем технологическом симпозиуме TSMC 202…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor