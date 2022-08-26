В сеть просочились тесты Intel Core i9-13900

Единственными отличиями будут вышеупомянутые пределы мощности, которые немного ниже для чипа Non-K, а также тактовые частоты, которые рассчитаны на базовую тактовую частоту 2,0 ГГц и максимальную тактовую частоту до 5,6 ГГц. 13900K имеет базовую частоту 3,0 ГГц и тактовую частоту 5,8 ГГц. Управление тактовой частотой всех ядер также будет немного консервативным для чипа Non-K, поэтому многоядерная производительность не будет таким большим скачком, как у разблокированного SKU. Итак, что касается тестов, процессор Intel Core i9-13900 Non-K Raptor Lake набрал 2130 баллов в одноядерном и 20131 балл в многоядерном тесте в Geekbench 5. Для сравнения, одноядерный результат на 10%. быстрее, чем Core i9-12900K, и на 26% быстрее, чем Ryzen 9 5950X. Многоядерный показатель, хотя и не такой значительный, как у 13900K, все же находится в приятном диапазоне: он на 17% выше, чем у Core i9-12900K, и на 22% выше, чем у Ryzen 9 5950X.