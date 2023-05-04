В сеть слили характеристики NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, но она вас огорчит

Если верить последней информации от инсайдера, который ссылается на российского дистрибьютора Marvel (информация якобы появилась на официальном сайте компании), спецификации GeForce RTX 4060 Ti на бумаге выглядят весьма скудными по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti. Безусловно, GeForce RTX 4060 Ti использует новейшую архитектуру NVIDIA Ada Lovelace, так что повышение производительности определённо будет, но вопрос в том, насколько значительное. Если верить этой информации, GeForce RTX 4060 Ti будет иметь 4352 ядра CUDA, что на 11% меньше, чем у GeForce RTX 3060 Ti. Это связано с тем, что значительная часть повышения производительности GeForce RTX 4060 Ti связана с новой архитектурой. Следовательно, у Geforce RTX 4060 Ti также будет меньше Tensor-ядер и RT-ядер. Но, стоит сказать, что видеокарта на основе Ada Lovelace использует последние Tensor-ядра 4-го поколения и RT-ядра 3-го поколения, которые повышают производительность ИИ и трассировки лучей по сравнению с GeForce RTX 3060 Ti предыдущего поколения.

Также в спецификациях указано, что GeForce RTX 4060 Ti может появиться с базовой тактовой частотой в 2 310 МГц и частотой в режиме разгона в 2 535 МГц. Некоторые премиальные модели, сильно разогнанные, якобы могут показать частоту 2 685 МГц, что, конечно, крайне привлекательно на самом деле. И если говорить о чистой производительности в FP32, хотя это ужасная практика, GeForce RTX 4060 Ti демонстрирует производительность FP32 в 22,06 ТФлопс, что на 36% выше производительности FP32 GeForce RTX 3060 Ti. Эта цифра выглядит впечатляюще, но не следует забывать, что производительность FP32 не отражает реальную игровую производительность.
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