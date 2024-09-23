В сеть слили клавиатуру для Samsung Galaxy Tab S10+ и Galaxy S10 Ultra

Согласно многочисленным слухам, планшеты Samsung Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra выйдут в этом году без стандартной модели в линейке, потому что она, по информации аналитиков рынка, продавалась очень плохо. Кроме того, сегодня в сеть были слиты изображения чехлов с клавиатурой Book Cover Keyboard для обоих планшетов, которые раскрывают определённые особенности новых гаджетов. Например, новая клавиатура получила выделенную кнопку Galaxy AI, что неудивительно для 2024 года, учитывая безумный акцент на искусственном интеллекта. Она расположена рядом с клавишей Alt на правой стороне клавиатуры и, теоретически, не мешает вводу данных. Клавиша AI заменила кнопку Lang, которая использовалась на предыдущих клавиатурах для планшетов серии Galaxy Tab. Кроме того, компания Samsung, как и раньше, предложит две версии чехла для планшетов — с трекпадом и без. Первая версия будет съёмной, а вторая — нет.

При этом стоит напомнить, что Galaxy Tab S10+ и S10 Ultra уже доступны для предварительного бронирования в Индии. Galaxy Tab S10+ оснащён одной фронтальной камерой на 12 Мп, двойной тыльной камерой (основной модуль на 13 Мп и ультраширокоугольный на 8 Мп), 12 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ встроенной памяти, процессором MediaTek Dimensity 9300+, поддержкой Wi-Fi 6E и аккумулятором ёмкостью 10090 мАч. Версия Ultra имеет тот же процессор и тыльные камеры, но на фронтальной панели расположены две камеры по 12 Мп (широкоугольная и ультраширокоугольная) в вырезе на экране.